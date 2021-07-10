شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن على لطفي، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للسفر مع البعثة الحمراء إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض على لطفي للإصابة فى العضلة الأمامية منذ أيام فى أحد تدريبات الفريق، وغاب على إثرها عن مباراة المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، فى الدوري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، كما سيغيب لطفي عن مباراة الأهلي غداً أمام المقاصة فى الدورى.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن على لطفي سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا أمام الفريق الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

على صعيد أخر، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز ، وأضاف موسيماني: «مباراة المقاولون كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز».‏

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي، إلى أنه قام بتغيير طريقة اللعب من خلال تقليل عدد المدافعين وزيادة القوة ‏الهجومية، ونجحنا في إدارة المباراة ولذلك سجلنا هدفين.

وأوضح موسيماني أنه شاهد مباريات لفريق المقاولون العرب، الذي لعب بشكل مختلف خلال مواجهة ‏الأهلي عن المباريات الماضية له. ، وشدد على أن الأهلي حقق هدفه من خلال نظافة الشباك وتسجيل الأهداف، وذلك ‏من خلال الصبر، خاصة أنه مع مرور الوقت الأمر كان يزداد صعوبة على الأهلي. ، وواصل موسيماني حديثه: «هذه هي كرة القدم، لا بد أن نتقبلها، خاصة عندما نواجه فريقًا يدافع ‏بـ7 لاعبين».‏

وأكد المدير الفني لفريق الأهلي، أنه حرص على تحقيق الفوز والسير خطوة بخطوة من خلال التركيز في ‏مباراة مصر المقاصة، ومن ثم الإعداد لمباراة كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لن يفكر الآن في مباراة نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا وأمامه مباراة مهمة في بطولة الدوري أمام المقاصة.