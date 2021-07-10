شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يصطحب 18 لاعبا إلى طوكيو.. ورباعى الأهلى يلحقون بالبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

وتدور حاليا اتصالات بين الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والنادى الأهلى لتحديد اثنين من لاعبى الأهلى للسفر مع البعثة إلى طوكيو قبل النهائى الأفريقى، على أن يلحق أربعة لاعبين بالبعثة عقب النهائى الأفريقى.

وضم شوقى غريب إلى قائمة الأولمبياد 6 لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أن الفيفا أبلغ اتحاد الكرة المصرى بأن كل المباريات فى أولمبياد طوكيو سيتم خلالها إجراء 5 تغييرات لكل فريق وليس 3 فقط.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أن القرار يفيد مصلحة المنتخب حيث سيمنح الفرصة لـ16 لاعبا للمشاركة فى كل مباراة وسيستفيد الجهاز الفنى من جميع اللاعبين الذين ضمهم لقائمة الأولمبياد.

ويناقش شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى طوكيو مبكراً، وعدم الانتظار حتى يوم 17 يوليو الجارى، لخوض مباراة ودية هناك قبل الأولمبياد، بجانب أن يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية نظرا لفارق التوقيت الكبير بين مصر واليابان.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم: في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.