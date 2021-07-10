شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي: نصف هجوم المنتخب يقترب من الانتقال لجالاتا سراي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الزميل محمد عراقي أن نصف هجوم منتخبنا الوطني يقترب من الانتقال لنادي جالاتا سراي التركي فى الموسم الجديد، وقال محمد عراقي فى تصريحات لبرنامج "القاضية × الأهلي" على تليفزيون الخليج 365، "بعد تألق مصطفي محمد الكبير مع جالاتا سراى، قرر النادي التركي تفعيل بند شرائه من الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته، كما أرسل جالاتا سراي عروضاً رسمية لشراء الثنائي محمد شريف نجم هجوم الأهلي ورمضان صبحي جناح بيراميدز وهو يمثلون نصف القوام الهجومي لمنتخبنا الوطني".

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وأضاف محمد عراقي فى برنامج القاضية × الأهلي، "إدارة جالاتا سراي لا تجد أى مشكلة فى التعاقد مع أكثر من لاعب مصرى لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.. تألق مصطفى محمد حفز إدارة النادي التركي على النظر بشكل أعمق للاعبين المصريين، خاصة الدوليين منهم وفى مقدمتهم محمد شريف ورمضان صبحي، ولكن رغبة جالاتا سراي ستصطدم برفض الأهلي وبيراميدز التفريط في خدماتهما بسهولة"

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.