شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقات "السلة" قبل إعلان التعاقد مع أوجستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النادى الأهلى فى مفاوضات قوية مع الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى السابق لكرة السلة بالزمالك، لتولى منصب المدير الفنى لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلفاً للبرتغالي ماريو بالما الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي بعد توجيه الشكرله.

واقترب أوجستى من تولى تدريب سلة الأهلى إلا أن النادى الأحمر لن يعلن عن تنصيب المدرب الإسبانى بشكل رسمى سوى بعد وضع الرتوش الأخيرة على بعض الصفقات التى طلبها المارد لتدعيم سلة الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان أوجستي قد أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض.

وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

ووقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الفريق حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، وكان ذلك فى 30 مايو عندما تغلب على المنستيرى التونسي فى نهائي البطولة الافريقية

وفى بطولة دورى السوبر التقى مع الجزيرة فى نصف النهائي وتغلبت على الفريق 3/0 فى المواجهات التى جمعت بينهما، وتغلب على الاتحاد السكندري 3/2 فى المباريات النهائية، حيث جاءت نتيجة المباريات كالتالى: فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 ، فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 ، وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة ايضا ليتساوي الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.