شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة للقاضية × الأهلي: الأحمر أرسل خطابا رسميا لرفض لائحة تعاقدات السلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن النادي الأهلي أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد اللعبة أكد فيه رفضه التام تغيير لائحة التعاقدات في الموسم الجديد والتي تقضي بتعاقد بطل الدوري وهو الزمالك مع لاعب واحد وصاحب المركز الثاني الاتحاد السكندري مع لاعبين وصاحب المركز الثالث وهو الأهلي مع ثلاثة لاعبين، وقال مجدي أبو فريخة في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"الأهلي يرى عدم المساس باللائحة خاصة وأن الأندية كلها وقعت عليها قبل انطلاق الموسم، خاصة أن من حقه وفقاً لها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، في الوقت الذي لا يحق لمنافسه التقليدي الزمالك سوى التعاقد مع اعب واحد فقط"

وتابع أبو فريخة، أن أي نادي يحق له التوقيع مع 5 لاعبين بحد أقصى، ولكن لكل نادي وفقاً لترتيبه في جدول المسابقة في الموسم المنقضي عدد محدد على أن يدفع مبالغ مالية محددة حال رغبته في زيادة عدد اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، ويعقد اتحاد السلة اجتماعا اليوم لبحث طلب الزمالك بتغيير لائحة التعاقدات من خلال التعاقد مع الـ5 لاعبين وهو الحد الأقصى لتعاقدات أي فريق دون دفع أي أموال لاتحاد السلة.

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.