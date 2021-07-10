شكرا لقرائتكم خبر عن السلة لـ"لقاضية × الأهلي": الزمالك وافق على لائحة التعاقدات لعدم توقع الفوز بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، على رفض الزمالك لائحة التعاقدات، والتى تقضي بتعاقد بطل الدورى مع لاعب واحد فقط دون دفع أى مبالغ مالية للاتحاد، على أن يدفع النادى 4 ملايين عن اللاعب الثانى و5 ملايين عن الثالث و6 ملايين عن الرابع و7 ملايين عن اللاعب الخامس، الأمر الذى كان له دور كبير فى رحيل أوجستي بوش عن تولي المسئولية الفنية للأبيض، خاصة أن هناك 4 لاعبين رحلوا عن صفوف الفريق، وهم المحترف الأمريكي والتر هودج وأحمد حاتم المنتقل لطلائع الجيش وأنس أسامة ومهاب ياسر والذين رحلوا للدوري الأمريكى NBA .

وقال مجدي أبو فريخة، فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "الزمالك وقع على اللائحة ووافق عليها فى بداية الموسم لعدم توقعه وقتها الفوز بالبطولة، قبل أن يأتي أوجستي بوش ويقود الأبيض للفوز ببطولة افريقيا وبطولة الدوري".

وأضاف مجدي أبو فريخة، فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي، "هناك اجتماع اليوم لبحث طلب الزمالك بتغيير لائحة التعاقدات من خلال التعاقد مع الـ5 لاعبين وهو الحد الأقصى لتعاقدات أي فريق دون دفع أي أموال لاتحاد السلة".

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.