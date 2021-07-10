شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى سموحة والاتحاد ضمن اهتمامات طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى محمد مصطفى لاعب طائرة الاتحاد وأحمد جلال لاعب سموحة دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بعد تعيين جهاز فنى جديد للفريق.

ويسعى الزمالك لترتيب أوضاع فريق الكرة الطائرة، بالتنسيق مع رئيس الجهاز الذى تم تعيينه مؤخرا عبد الحميد الوسيمى وحسن الحصرى المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة الفنية خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى تدريب المنتخب الأول للرجال.

كما يخطط مسئولو الزمالك للتجديد للاعبين الذى إنتهت عقودهم فى الفريق الأبيض بعد رحيل محمد محسن للأهلى مؤخرا عقب إنتهاء الموسم المنقضى.

كما كلفت اللجنة الوسيمى بتشكيل الأجهزة الفنية لجميع المراحل السنية للعبة فى النادى ،ويعد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 - 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.