شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد فضل يروي كيف أقنع لاعب المقاولون بالعودة لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى محمد فضل مهاجم الأهلي والمقاولون العرب الأسبق واقعة طريفة حدثت في لقاء الفريقين قبل عدة مواسم في بطولة الدوري وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأوضح فضل في تصريحات تلفزيونية سابقة: كنت ألعب مع المقاولون ضد الأهلي.. وشهدت المباراة واقعة مُثيرة وبدأت الأحداث المُثيرة بطرد لاعبين من المقاولون في دقيقة واحدة للأعتراض على هدف الأهلي الافتتاحي في الشوط الأول.

وتابع فضل: لعب المقاولون بـ9 لاعبين منذ الشوط الأول ثم خرج محمد شعبان للإصابة في الشوط الثاني بعدها فوجئنا بعدم قدرة محمد ماجد (أونش) وكريم الديب على استكمال المباراة، الأمر الذي جعل اللقاء مُهدداً بالإلغاء لعدم التكافؤ".

وقال مهاجم الأهلي والمقاولون السابق أن المباراة توقفت في الدقيقة 76 بأمر من الحكم لعدم التكافؤ بسبب وجود ستة لاعبين فقط من المقاولون في الملعب.

وواصل فضل الذي استبدل في الدقيقة 51 : بعدها طلب مني محمد عودة المدير الفني السابق للفريق الدخول لغرف خلع الملابس لإحضار محمد شعبان ليستكمل المباراة".

وقال فضل أنه عندما وصل إلى غرف خلع الملابس وجد محمد شعبان انتهى من الاستحمام وارتدى ملابسه، لكني طلبت منه العودة لإستكمال المباراة حسبما طلب محمد عودة وهو ما حدث بالفعل .