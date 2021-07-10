شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي: انضمام والتر هودج لسلة الأحمر برعاية أوجستي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقي أن إدارة الأهلي تسعى للتعاقد مع المحترف الأمريكي والتر هودج، والذى رحل للدوري البورتريكي لمدة 3 أشهر عقب مساهمته الكبيرة فى فوز الزمالك ببطولة الدوري العام الموسم المنقضي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال محمد عراقي فى تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذع على تليفزيون الخليج 365، "هودج على رأس المرشحين لتدعيم سلة الأهلي، خاصة أن الفريق الأحمر يحق له ضم 3 لاعبين دون دفع أى أموال لاتحاد السلة لكونه لثالث الترتيب بالموسم الماضي".

وأضاف محمد عراقي، أنه رغم تأكيد والتر هودج لإدارة الزمالك أنه بصدد العودة لصفوف الفريق الأبيض بمجرد انتهاء فترة إعارته للدوري البورتريكي، إلا أن عرض الأهلي المادى الكبير واقتراب أوجستي بوش من تدريب الأهلي بعد رحيله عن الزمالك أمور تقرب هودج من الانتقال للقلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وتمهد ارتداءه للقميص الأحمر.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.