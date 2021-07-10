هاري كين: الفوز ببطولة اليورو سيعني كل شيء بالنسبة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، أنه لا يوجد مكان أفضل من ملعب "ويمبلي"، لتحقيق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويحتضن ملعب "ويمبلي" المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020" بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، غدا الأحد.

وقال هاري كين في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "إنها لحظة عظيمة في تاريخنا كأمة، اللعب في ويمبلي يجعل هذه المناسبة أكبر وأكثر خصوصية، لذلك لن يكون هناك مكان أفضل للفوز باللقب الثاني أفضل من ويمبلي مرة أخرى".

وأضاف: "ستكون مباراة صعبة، إيطاليا فريق عظيم ولديهم تاريخ رائع في الفوز بالبطولات الكبرى أيضًا، لديهم خبرة كبيرة في الفريق ستكون معركة صعبة، لكنك تعلم أن لدينا ما يكفي في فريقنا للفوز".

وتابع مهاجم إنجلترا: "الفوز باليورو بالتأكيد سيعني ذلك كل شيء بالنسبة لي وهذا الفريق، لقد قلت من قبل: الفوز بشيء مع أمتك سيتجاوز أي شيء يمكنك القيام به على مستوى الأندية، لذلك لدينا هذه الفرصة".

واختتم كين: "لقد مر وقت طويل منذ أن كانت بلادنا في المباراة النهائية، لذلك علينا فقط الاستيلاء عليها بكلتا يدينا الآن".