أحمد ناجي يتحدث عن.. تطوير سليمان.. حزنه على الشناوي.. أخطاء إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة، إن فريقه هُزم أمام الأهلي خلال 3 دقائق من بعض الأخطاء الفردية.

وكان سموحة قد هُزم برباعية نظيفة أمام نظيره الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وأضاف ناجي، خلال تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت:"وخلال مباراة الإسماعيلي أهدرنا عدة فرص ولكن هي أمور تحدث لأي فريق بالعالم أن يكون هناك يوم أو اثنين ليسا أيامه".

وتابع مدرب حراس مرمى سموحة:"بالنسبة للهاني سليمان أخطاؤه بسيطه لايوجد له أخطاءً واضحة وأشكره على أدائه خلال الموسم الجاري وشغله وإصراره وتحديه لنفسه في التدريبات وغيرنا طريقة لعبه ليخدم طريقة لعب الفريق، لديه قدم بدقة تمرير غير طبيعية".

وعن الانتقادات لمحمد الشناوي، ردّ ناجي قائلاً:"لايوجد حراس ملائكة ونشاهد في أوروبا مايحدث من أخطاء ولكن الناس لا تُحاسب الحراس بالقطعة، الحارس الفذّ من يخطأ على فترات متباعدة والشناوي مع الأهلي أخطأ 3 أو 4 مرات خلال السنوات الماضية، وانضمامه للمنتخب الأولمبي شيء مهم جدًا، فهو حارس عالمي له سمعة عالمية وبإذن الله يُقدم المردود المنتظر منه بجانب الونش وحجازي وهو اختيار موفق فسيكون بينهما تفاهمًا، المهم التركيز في البطولة الأفريقية وبإذن الله العاشرة".

وعن إمكانية مشاركة مصطفى شوبير مع الأهلي في المباريات المقبلة، قال مدرب حراس مرمى سموحة:"شخصية مصطفى شوبير وإمكانياته لا تقلقني، وسيكون حارسًا كبيرًا جدًا إذا حصل على الفرصة، فلم يحصل على فرصة تُظهر إمكانياته هو حارس مرمى كبير وأهم حاجة به الشخصية فهو شخصية قوية جدًا ولو لم يستطع على لطفي التواجد بسبب الإصابة فـ"مصطفى قدها وقدود" وكذلك حمزة علاء ولكن حمزة ليس لديه فرصة أفريقية".

ورد ناجي، عن الانتقادات لحارس مرمى الزمالك ومنتخب الشباب، أحمد نادر السيد، بقوله: "هذا الشبل من ذاك الأسد، أنت حارس جميل ولكن لاترد على الناس فأنت مازلت صغيرًا لتقول أنك أخطأت أم لا ولكن دعنا كأباء لك وهذه شغلتنا أن نرد ونقول أحمد حارس مميزًا وموهوبًا وإن شاء الله يكون ذخيرة لحراس منتخب مصر".

وعن حارس بيراميدز أحمد الشناوي قال:"حزين على موهبة أحمد الشناوي، وتقابلنا في مباراة بيراميدز وسموحة وكان حزينًا من قولي إنني حزينًا منه وأخبرته أنها محبة، وبعدها حصل على فرصة وكان مميز جدًا وأتمنى له الرجوع وتجاوز إصابته لأنه موهبة ومازال صغيرًا ولديه الفرصة للعب وإن شاء الله نراك في الملعب قريبًا".

وردّ ناجي عن الانتقادات التي يواجها حارس بيراميدز شريف إكرامي قائلاً:"لدينا مبالغة في الانتقادات، شريف يؤدي مباريات جيدة وأي حارس لديه أخطاءً ولكن عندما يكون الخطأ مباشر بجانب أنه ترك الأهلي وخلفيات غير فنية ولكنه حارس دولي وأتمنى له التوفيق، عمري ماشككت في إمكانيات إكرامي والأخطاء الآن عليها تركيز لأن جماهير الأهلي حزينه منه هو ورمضان صبحي وعبدالله السعيد ولكن شريف شخصية قوية ويرد بشكل فلسفي وقادر عن الحديث أفضل منا".