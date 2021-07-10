تقارير: شكوك حول لحاق فودين بنهائي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن غياب فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا، مشيرة إلى أن هناك شكوك حول مشاركته في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتقام المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، غدا الأحد، بين منتخي إنجلترا وإيطاليا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فودين غاب عن مران المنتخب الإنجليزي، استعدادا للمباراة النهائية لبطولة اليورو.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن فودين يغيب بسبب معاناته لإصابة بسيطة، قرر على إثرها الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، عدم إشراكه، كإجراء وقائي.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق فودين بالمباراة النهائية أمام إيطاليا، وذلك قبل 24 ساعة من بدايتها.