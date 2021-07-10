روما ترفض المشاهدة الجماعية لنهائي اليورو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر المسؤولون في العاصمة الإيطالية روما عدم السماح بالمشاهدة الجماعية لمباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عبر الشاشات العملاقة في الاستاد الأولمبي، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي غدا الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن القرار اتخذ من جانب لجنة النظام العام والأمن في روما، وذلك رفضا لمقترح فيرجينيا راجي عمدة روما، بشأن حضور 16 ألف مشجع لمتابعة المباراة النهائية عبر الشاشات في الاستاد الأولمبي.

ونظرا للقيود الصارمة التي تشهدها إيطاليا في ظل جائحة كورونا، كان الأمر يتطلب استثناء ليكون من الممكن تطبيقه.

لكن السلطات في روما رفضت الفكرة، كي تتفادى أيضا التجمعات الأكبر حجما في الشوارع للاحتفال في حالة فوز المنتخب الإيطالي باللقب.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المشجعين متابعة المباراة عبر الشاشات العملاقة في منطقة المشجعين في مدرج الكولوسيوم وكذلك في ساحة "بياتزا ديل بوبولو"، كما كان الحال خلال مباريات سابقة في البطولة الأوروبية.