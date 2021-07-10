اتحاد الكرة يُعدل موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

أعلن اتحاد الكرة، تغييرًا في موعد مباراة الأهلي ونظيره مصر المقاصة التي كان من المقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات دوري WE.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان مُقتضب صادر اليوم (السبت)، إلى أن الموعد الجديد للمباراة سيكون في السابعة من مساء يوم غد الأحد بدلًا من الخامسة مساء اليوم ذاته.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بفارق 13 نقطة عن الزمالك المتصدر ولكن خاض 5 مباريات أكثر عن الأهلي، بينما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة.