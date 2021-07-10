تقارير تركية: جالاتا سراي يرغب في ضم رمضان صبحي.. وعقبة تُعطل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي التركي، اقترب من ضم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، إلا أن راتب اللاعب قد يكون عقبة في إتمام الصفقة.

ووفقا لصحيفة "FANATİK" التركية، فإن جالاتا سراي التركي أصبح قريباً من الوصول لاتفاق لضم رمضان صبحي من نادي بيراميدز.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن هناك عقبة تُعطل الصفقة وهي أن جالاتا سراي عرض على رمضان 1.5 مليون يورو للموسم، بالإضافة لوجود إضافات على حسب الأداء، وهو أقل مما كان يأخذه عندما كان يلعب في إنجلترا مع فريقي ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون، حيث كان يتقاضى 2.2 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، أن الفريق التركي لا يرى أنه لا يوجد مشكلة في إتمام الصفقة، لأن اللاعب يرغب في الرحيل عن بيراميدز.

واختتمت الصحيفة التركية، مشيرة إلى أن جالاتا سراي ينتظر الآن الرد من رمضان صبحي لإتمام الصفقة.