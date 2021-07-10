تشيلسي مستعد لدفع 175 مليون يورو لضم هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية في انجلترا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ابدى استعداده لدفع 175 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم ارلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المقابل، فإنها ستكون ثاني أغلى صفقة لانتقال لاعب بعد صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

في المقابل، قال المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك إنه لا يزال يرى مستقبل هالاند/20 عاما/ في دورتموند وصرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله: " لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا للموسم المقبل على أساس وجود ارلينج".

يذكر أن لاعب الوسط المهاجم يرتبط بالنادي الحائز على بطولة كأس ألمانيا بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2024 ويتضمن العقد بند تخارج يسري في عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن النرويجي الدولي أحرز 40 هدفا في 43 مباراة خاضها مع دورتموند.!