فرج عامر: لم أتمنى وقوف أحمد عبدالقادر مع موسيماني.. وعنفت اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي سموحة، محمد فرج عامر، إنه لم يكن يتمنى وقوف لاعب الأهلي المُعار لصفوف فريقه، أحمد عبدالقادر مع المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني قبل المباراة التي جمعت الفريقين.

وكان سموحة قد هُزم برباعية نظيفة أمام نظيره الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وعلل فرج عامر، قوله خلال مداخلة مع برنامج "اللعيب" بـ:"الأمر (خضّ) اللاعب بجانب الحلة النفسية السيئة لديه هو وزميله محمد عبدالمنعم بعد الاستبعاد من الأولمبياد، ولم أكن أحب أن يقف موسيماني مع أحمد عبدالقادر قبل المباراة، هو لاعب الأهلي ولكن في هذه اللحظة هو مع سموحة، اللاعب تشتت خلال المباراة بسبب هذا أو لسبب آخر وكنا نلعب ناقصين أحمد عبدالقادر وليس هو فقط بل لم يظهر مصطفى فتحي بالصورة المتوقعة منه".

ولم تشهد قائمة المنتخب الأولمبي المُستدعاة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020، اختيار المدير الفني شوقي غريب للاعب سموحة أحمد عبدالقادر.

وتطرق فرج عامر لأحداث المباراة قائلاً:"حياتي هي النجاح، نجاحي في سموحي حياة أو موت ولو والدي الله يرحمه يلاعبني سأريد أن أفوز عليه، لسنا صغيرين، مازالت حتى اليوم حزينًا ولم أعنف لاعبي سموحة غير بعد هزيمة الأهلي وتحدثت معهم بالطبع بالأدب والاحترام واللباقة وأنكم صعدتوا لأعلي ثم (نزلتوا من نظر الناس) بعد ما كانوا يقولوا سموحة سموحة، أحمد سامي رجل محترم وشخصية جميلة وواجبنا الوقوف بجانب الناس المحترمين ودعمهم".