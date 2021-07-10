صفقات الزمالك | كارتيرون يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع كريم العراقي

يرغب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، في التعاقد مع ظهير أيمن على مستوى عالٍ، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويريد كارتيرون التعاقد مع ظهير أيمن بسبب عدم قناعته بالدولي التونسي حمزه المثلوثي والصاعد أحمد عيد في هذا المركز، وطالب بالبحث عن عروض لهما، مبديًا رضاه عن حازم إمام.

ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتعاقد مع الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي كريم العراقي، خلال الاجتماع الأخير، في إطار مناقشة صفقات الزمالك وتحديد الراحلين عن القلعة البيضاء في الصيف.

ويرى المدرب الفرنسي أن مستوى كريم العراقي يتناسب مع الفريق، وطلب بدء المفاوضات مع نادي المصري للتعاقد معه، أو البحث عن ظهير أيمن أجنبي في حال فشل ضم اللاعب.

وتألق اللاعب الشاب مع نادي المصري تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، مؤخرًا مما جعله ينضم لقائمة المنتخب الأولمبي والتي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020 مع المدرب شوقي غريب.