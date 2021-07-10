قبل نهائي كوبا أمريكا.. هل ينهي ميسي “لعنة النهائيات” أمام البرازيل؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان صوب ملعب ماراكانا الذي سيحتضن مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بين منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، ونظيره منتخب البرازيل، في تمام الساعة الثانية، من صباح غدًا الأحد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

يأمل ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، في قيادة منتخب بلاده، للفوز على البرازيل، وإحراز لقبه الأول رفقة منتخب “راقصي التانجو” .

قائد البلوجرانا يقدم بطولة استثنائية في النسخة الحالية، من بطولة كوبا، حيث يتصدر ميسي ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، بفارق هدف عن زميله في التانجو لاوتارو مارتينيز.

ستكون المباراة النهائية هذه المرة خاصة للغاية لميسي والشعب الأرجنتيني حيث ستكون أمام المنافس الأبدي البرازيل، مما سيمثل تحدياً كبيراً مضاعفاً له.

ميسي ولعنة النهائيات

تعد أول مباراة نهائية يشارك فيها ليونيل ميسي بقميص منتخب بلاده الأرجنتين، كانت ضد المنتخب البرازيلي، الذي فاز بثلاثية نظيفة، في نهائي كوبا أمريكا، لتكون أول خيبة أمل في مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني، وكان ذلك في عام 2007.

النهائي الثاني لميسي بقميص منتخب بلاده استغرق 7 سنوات كي يتجدد الميعاد مرة أخرى، وكان ذلك أمام ألمانيا، الذي فاز بهدف دون رد،في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل بملعب الماراكانا.

ثم عاد ميسي للحلم من جديد وخسر مع الأرجنتين نهائي 2015 بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة بدون أهداف مع منتخب تشيلي، واستمر النحس بالخسارة من نفس المنتخب في عام 2016، وانهار البرغوث وقتها ودخل في نوبة بكاء، وأعلن اعتزاله الدولي، لكنه تراجع عن قراره بعد عدة أشهر، مصممًا على تحقيق المجد مع التانجو، فهل تبتسم له الساحرة المستديرة في لقاء الغد، أم تصدمه مجددًا؟