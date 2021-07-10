صفقات الزمالك | جنش مطلوب في 3 أندية

تلقى حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود عبدالرحيم جنش، 3 عروض مؤخرًا من ناديان مصريان وأخر سعودي، من أجل الانضمام إليها خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه مع القلعة البيضاء.

واعتمد المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون، على محمود جنش أساسيًا مرة أخرى عقب التوقف الدولي الأخير بدلا من الحارس محمد عواد، وحمى عرين الزمالك في أخر 3 مباريات ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

وطلب مسئولو نادي بيراميدز التعاقد مع جنش، خاصة بعد إصابة الحارس أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي، ليكون بديلا له، خاصة وأن الإدارة في خلال مع المهدي سليمان وتم تجميده، ولا يتبقى سوى شريف إكرامي والحارس الصاعد عبدالرحمن أيمنز

كما يرغب أحد الأندية السعودية الصاعدة حديثًا في التعاقد مع صاحب الـ34 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، عن طريق البيع لنهائي، حيث قدم النادي راتبًا سنويًا يقدر بـ900 ألف دولار.

كما يستهدف نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، التعاقد مع جنش من أجل حماية الفريق في الموسم الجديد، في ظل الصفقات القوية التي يريد إبرامها من أجل البقاء في الممتاز بعد الصعود للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتبر جنش القائد الثاني للزمالك بعد محمود عبدالرازق شيكابالا، وانضم الحارس للقلعة البيضاء موسم 2010/2011 قادمًا من نادي الأولمبي، وحصل مع الأبيض على لقب دوري، و6 ألقاب كأس مصر، وبطولتين كأس سوبر مصري، بجانب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، ووصافة دوري أبطال أفريقيا مرتين.