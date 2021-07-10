عقبة واحدة تفصل رمضان صبحي عن الانتقال لجالطة سراي

اقترب جناح فريق بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي رمضان صبحي، من الانتقال إلى نادي جالطة سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبته بالعودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى.

ويسعى رمضان صبحي للخروج من بيراميدز وخوض تجربة احترافية مرة أخرى، خاصة وأنه سبق له خوض تجربتين في الدوري الإنجليزي الأولى مع ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19، وبعدها عاد إلى مصر من بوابة الأهلي معارًا ثم الانتقال للفريق السماوي.

وتفصل صاحب الـ24 عامًا خطوة واحدة عن الانتقال إلى جالطة سراي، في ظل رغبة المدير الفني للفريق فاتح تريم، بضرورة الإسراع في ملف التعاقدات قبل المباراة الهامة مع ايندهوفن الهولندي، والمُقرر لها في الـ21 يوليو المقبل على ملعب فيليبس، على أن تقام مباراة العودة في 28 من الشهر ذاته بتركيا، ضمن منافسات الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر الراتب السنوي هو العقبة الوحيدة حاليًا، إذ طلب اللاعب 2.2 مليون يورو كراتب سنوي، لكن إدارة جالطة سراي تريد أن تمنحه 1.5 مليون يورو سنويًا ومكافآت على أساس الأداء، حسبما ورد بموقع فانتيكم التركي.

وترى إدارة جالطة سراي أنه لن يكون هناك أزمة في التعاقد مع الجناح الأيسر رمضان صبحي، خلال الميركاتو الصيفي، في ظل رغبته بالرحيل عن بيراميدز، وتنتظر الأن رد اللاعب.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد ضمن صفوف جالطة سراي، معارًا منذ يناير الماضي من نادي الزمالك، ولم ينضم لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يشارك رمضان في الأولمبياد ويعتبر قائد المنتخب الثاني بعد المدافع أحمد حجازي.