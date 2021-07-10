صفقات ريال مدريد | بيريز يحدد 3 بدائل تحسبًا لفشل ضم هالاند ومبابي

حدد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، 3 أسماء بديلة، في حال فشل التعاقد مع الهدفين الرئيسيين؛ جناح باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأصبح واضحًا للجميع أن كيليان مبابي يرغب في مغادرة نادي باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي يرفض بيعه الميركاتو الصيفي 2021، ويكثف محاولاته من أجل إقناعه بتجديد عقده.

وفي حال تمسك باريس سان جيرمان باستمرار كيليان مبابي، فإن ريال مدريد سيكون عليه الانتظار حتى الميركاتو الصيفي 2022، من أجل التعاقد معه مجانًا.

أما لاعب بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، فيبدو أن نادي تشيلسي أصبح أقرب من نادي ريال مدريد في سباق التعاقد مع المهاجم النرويجي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بسبب رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع كلا من الثنائي الإنجليزي رحيم ستيرلينج وهاري كين إضافة إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، كحلول بديلة في حال فشل التعاقد الهدفين الرئيسيين للنادي الملكي.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن بيريز وضع خطته البديلة في حال إذ فشل في ضم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند في الميركاتو الصيفي 2021، حيث سيتحرك للتعاقد مع واحد فقط من الثلاثي الإنجليزي الهولندي.

الجدير بالذكر أن، منتخب انجلترا الذي ينشط داخله رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، سيخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إيطاليا يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، في نهائي بطولة يورو 2020.