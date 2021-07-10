صفقات برشلونة | كومان يجد ضالته في لاعب أتلتيكو مدريد لتعويض صفقة فاينالدوم

يأمل مدرب نادي برشلونة رونالد كومان خلال الميركاتو الصيفي 2021، في التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، وذلك بعد خسارة النادي الكتالوني صفقة فاينالدوم، الذي انتقل بشكل مجاني إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعاقد برشلونة هذا الصيف مع كل من، ديباي، إيمرسون رويال، إيريك جارسيا وسيرجيو أجويرو.

وفي وقت سابق كان كومان قد سئل عن مركز خط الوسط وما يحتاجه، قال :”إذا عدنا إلى خط الوسط ، فإننا بالطبع نفتقد شيئًا ما، من المهم أن يكون لديك دائمًا الأفضل في أي منصب”.

يمتلك كومان في خط الوسط كل من؛ بوسكيتس، دي يونج وبيدري وقد تحصل بيانيتش على إذن الرحيل بالإضافة إلى مغادرة ألينيا وإنهاء عقد ماثيوس وإستمرار ريكي بويج مع الفريق.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن رونالد كومان يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد، والذي حاول معه برشلونة عدة مرات، أخرها الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أن ساؤول يرغب بشدة في الرحيل عن أتلتيكو وخوض تحدٍ جديد، لكنه يصطدم بأزمة عدم وجود عرض مقنع للروخيبلانكوس.

ومن المُقرر أ ينتهي عقد اللاعب ساؤول مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2026، كما يملك في عقده شرطاً جزائياً تبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 ، أبرزهم تشيلسي، ومانشستر يونايتد الذى يسعى لتعويض رحيل بوجبا المحتمل هذا الصيف الحالي.