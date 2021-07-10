الدوري السعودي | 4 مدربين سنة أولى بالمملكة.. و7 تمسكوا بجلدهم

تمتلك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مدربين على مستوى فني عالٍ في إطار الاستعداد لخوض غمار الموسم الجديد والمنافسة على التتويج باللقب، ومنهم من يمتلك خبرات الدوري السعودي وأخرون تكون السنة الأولى لهم بالمملكة.

ويسعى نادي الهلال للحفاظ على اللقب الذي شهد منافسةٍ شرسة الموسم الماضي مع الأهلي والشباب حتى الرمق الأخير، بينما يأمل النصر والاتحاد في العودة لمنصات التتويج وخطف اللقب من الزعيم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس الماضي، موعد بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 12 أغسطس المُقبل، دون الكشف عن موعد نهايته، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2022.

ويمتلك أكثر من نصف المدربين الجدد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خبرة تدريب فرق أخرى فيه، ومن أصل تسعة مدربين، عُيِّنوا الصيف الجاري، درّب ثلاثةٌ منهم في الدوري الموسم الماضي، وعاد آخران إليه بعد غياب أحدهما عنه ثلاثة مواسم والآخر موسمين، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ويسجل الأربعة الجدد الآخرون حضورهم الأول في الملاعب السعودية، ويعود الصربي فوك رازوفيتش إلى المسابقة مدربًا للفيحاء، الصاعد، بعد تجربة ناجحة مع الفيصلي موسم 2017ـ 2018 انتهت بوصافة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومنح الحزم البرتغالي هيلدر كريستوفاو فرصة أخرى في الدوري الذي قاد فيه فريقي النصر والاتفاق مؤقتًا موسم 2018ـ 2019. إلى ذلك، انتقل البرازيلي بيريكليس شاموسكا من تدريب الفيصلي إلى الشباب، والإسباني بابلو ماشين من العين الهابط، إلى الرائد، الذي غادره البلجيكي بيسنيك هاسي صوب الأهلي.

ويقدم الموسم المقبل أربعة وجوه تدريبية جديدة على الكرة العربية، بعد تعيين الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعويض الفيصلي رحيل شاموسكا بالإيطالي باولو تراميزاني، واستعانة الباطن بالصربي نيناد لالاتوفيتش، وأبها بالسلوفاكي مارتن سيفيلا.

ويستمر سبعة مدربين مع فرقهم، إثر تجديد البرازيلي فابيو كاريلي، والكرواتي كرشمير ريزيتش، والتونسي محمد الكوكي، مع الاتحاد وضمك والطائي على الترتيب، واستمرار البرازيلي مانو مينيزيس، وخالد العطوي، والبلجيكي يانيك فيريرا، والإنجليزي نيستور إل مايسترو، في النصر والاتفاق والفتح والتعاون على الترتيب.