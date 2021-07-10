صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يحدد بديل أودريوزولا من مانشستر يونايتد

حدد مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي، البديل المفضل لتعويض الرحيل المحتمل للظهير الأيمن الإسباني ألفارو أودريوزولا، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأصبح ألفارو أودريوزولا قريبًا، من مغادرة نادي ريال مدريد بسبب عدم قناعة كارلو أنشيلوتي، بقدراته وعدم نيته في الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، أن مدافع ريال مدريد أودريوزولا قريب من الانتقال إلى نادي ميلان، بالرغم من امتداد عقده مع الميرنجي حتى عام 2024.

ويرغب كارلو أنشيلوتي في تعويض رحيل أودريوزولا المحتمل، بالتعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي ديوجو دالوت الذي لعب الموسم الماضي مع الميلان معارًا من مان يونايتد، وذلك خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني، فإن اهتمام أنشيلوتي بدالوت، الذي انتهت إعارته لميلان، تجدد في ريال مدريد، ليكون بديلًا للإسباني داني كارفاخال.

وأضاف التقرير، أن الظهير الأيمن البرتغالي يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، حيث يجهز الميرنجي عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو، من أجل ضمه، هذا الصيف

وينتظر ريال مدريد رحيل أودريوزولا عن صفوف الفريق حتى يتحرك مباشرة نحو التعاقد مع دالوت، والذي أصبح قريبًا من الانتقال إلى البيرنابيو الصيف الحالي.