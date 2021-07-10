النصر السعودي يحدد ملعب السد القطري بديلا لمرسول بارك

حددت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، ملعب نادي السد القطري، ملعبًا محايدًا لخوض مباراة تراكتور الإيراني، وذلك تحسبًا لأي رد يأتي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدم قبول مطالبهم باللعب على ملعب مرسول بارك.

ودخل إدارة العالمي في أزمة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب إعلانه لعب مباراة النصر أمام تراكتور الإيراني، ضمن مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للمحترفين، على ملعب محايد، وكانت آخر مهلة لتحديد الملعب الأربعاء الماضي.

ورفض الإدارة النصراوية القرار الآسيوي وتمسكت بمطالبها بخوض اللقاء على ملعب مرسول بارك، كون الفريق كان متصدرًا للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وأرسلت خطابًا قبل أسبوعين أبدت فيه تمسكها باللعب على ملعبهم.

واستقر النصر على خوض المباراة على ملعب نادي السد القطري في حال تعنت الاتحاد الأسيوي ورفضه ملعب مرسول بارك، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ويستعد نادي النصر للموسم الجديد، بمعسكر خارجي في بلغاريا ينتهي في 2 أغسطس المُقبل، ووصل المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس رفقة أفراد جهازه الفني كاملاً للمعسكر ويتوافد اللاعبون في الوقت الحالي.