رسميًا.. خيتافي يُخلص برشلونة من ألينيا

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أعلن نادي برشلونة رسمياً، انتقال لاعب الوسط الإسباني الشاب كارليس ألينيا، إلى صفوف نادي خيتافي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي 2021.
ولم يكشف نادي برشلونة عن سعر الصفقة، لكنه أكد في بيانه الرسمي أن النادي سيكون له الحق في الحصول على 50% من نسبة إعادة البيع لألينيا مع نادي خيتافي في السنوات المقبلة.
ووفقاً لتقارير سابقة، فإن الاتفاق ينص بين البارسا وخيتافي على حصول الفريق الكتالوني من نظيره المدريدي على مبلغ 5 مليون يورو مقابل التخلي عن بطاقة ألينيا بعقد بيع نهائي.
ولعب كارليس ألينيا مع برشلونة في صفوف الفريق الأول خلال 43 مباراة بين التشكيل الأساسي أو الدخول كبديل نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف فقط منذ موسم 2016/2017.
وخرج ألينيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي ريال بيتيس في منتصف موسم 2019/2020، قبل أن يعود إلى برشلونة مرة أخرى ويخرج معارًا إلى نادي خيتافي على مدار الموسم الماضي.
ويواصل البارسا بذلك السعي في تقليل قائمة الفريق وتخفيض قيمة الرواتب من أجل السماح بتسجيل ليونيل ميسي في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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