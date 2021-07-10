جارديم يرفض انضمام سعودي للجهاز الفني

رفض المدير الفني لفريق الهلال السعودي البرتغالي ليوناردو جارديم، تواجد المعد البدني عبد اللطيف الحسيني ضمن جهازه الفني، وذلك بعد انتهاء التعاقد معه نهاية مايو الماضي.

وتعاقدت إدارة نادي الهلال مع عبد اللطيف الحسيني بشكل مؤقت قبل مواجهة الشباب في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ليكون أحد مساعدي البرتغالي جوزيه مورايس المدرب السابق، وقاد الزعيم إلى الفوز بخماسية مقابل هدف وأسهم في التتويج بكأس الدوري.

وأكتفى المدرب البرتغالي بطاقمه الفني المساعد، إضافة إلى السعودي عبد العزيز الدوسري معدًا بدنيًا مساعدًا، رافضًا انضمام الحسيني، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وأرجعت إدارة الهلال قرار تجديد التعاقد مع الحسيني إلى رأي جارديم، قبل انطلاق فترة الإعداد الجارية، والتي يستعد فيها الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ودون جارديم ملاحظات على الجوانب الفنية واللياقية للاعبيه، تمهيدًا لاستبعاد عدد منهم قبل التوجه إلى معسكر النمسا، إذ يشارك أكثر من 35 لاعبًا في التدريبات، التي بدأت الإثنين والثلاثاء الماضيين، بحساب العائدين من الإعارات والشبّان المصعّدين.

ويسافر جارديم إلى النمسا، الإثنين المقبل، بعدد أقل وسيستبعد عددًا من اللاعبين، معظمهم من الشبّان، في ضوء تقييمه الذي يعتمد على ملاحظاته أثناء التدريبات والمباراة التجريبية غدًا مع التعاون في الرياض.