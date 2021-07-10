شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمقاصة غدا فى السابعة مساء بدلا من الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيس فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد أخر، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز ، وأضاف موسيماني: «مباراة المقاولون كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز».‏

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي، إلى أنه قام بتغيير طريقة اللعب من خلال تقليل عدد المدافعين وزيادة القوة ‏الهجومية، ونجحنا في إدارة المباراة ولذلك سجلنا هدفين.

وأوضح موسيماني أنه شاهد مباريات لفريق المقاولون العرب، الذي لعب بشكل مختلف خلال مواجهة ‏الأهلي عن المباريات الماضية له. ، وشدد على أن الأهلي حقق هدفه من خلال نظافة الشباك وتسجيل الأهداف، وذلك ‏من خلال الصبر، خاصة أنه مع مرور الوقت الأمر كان يزداد صعوبة على الأهلي. ، وواصل موسيماني حديثه: «هذه هي كرة القدم، لا بد أن نتقبلها، خاصة عندما نواجه فريقًا يدافع ‏بـ7 لاعبين».‏

وأكد المدير الفني لفريق الأهلي، أنه حرص على تحقيق الفوز والسير خطوة بخطوة من خلال التركيز في ‏مباراة مصر المقاصة، ومن ثم الإعداد لمباراة كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لن يفكر الآن في مباراة نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا وأمامه مباراة مهمة في بطولة الدوري أمام المقاصة.