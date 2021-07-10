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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على مائدة لجنة لبيب تحتاج للحسم فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطمح اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى ترتيب أوضاع البيت الأبيض مبكرا قبل انطلاق الموسم الجديد على صعيد كل الألعاب الجماعية بعد اتخاذ قرارات مهمة فى ترتيب صفوف اليد، ونرصد فى السطور التالية أبرز الملفات التى تسعى لجنة لبيب لإنهائها خلال المرحلة المقبلة..
التعاقد مع مدير فنى كفء للسلة بعد رحيل أوجستى
تسابق لجنة حسين لبيب الزمن للتعاقد مع مدير فنى كفء لفريق كرة السلة بعد رحيل المدرب الأجنبى أوجستى بوش عن الفريق والأنباء عن توليه القيادة الفنية للأهلى، بعدما نجح مع الأبيض فى تحقيق السوبر والبطولة الأفريقية.
التجديد لنجوم الطائرة والتعاقد مع صفقات سوبر
كما تسعى لجنة لبيب بقوة لتجديد عقود نجوم لكرة الطائرة المنتهية، بالاتفاق مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسن الحصرى ورئيس الجهاز الذى تم تعيينه مؤخرا لإدارة شئون اللعبة وهو عبد الحميد الوسيمى، فضلا عن الاستقرار عن الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق.
تعويض غياب فرجاني ساسى
فيما تسعى لجنة حسين لبيب لتعويض الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن التدريبات منذ فترة بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، وإبرام صفقة سوبر لتعويض غياب الدولى التونسى.
وترددت أسماء كثيرة، ولكن برز اسم مودى لاعب النصر، وكشف مصدر مسئول بنادى النصر عن تواصل أحد المسئولين عن الكرة فى نادى الزمالك مع طارق السيد نجم الزمالك والمدير الفنى الحالى لنادى النصر، للاستفسار منه عن محمد ناصر "مودى"، لاعب وسط الفريق، الذى وصفه طارق السيد، أنه سيكون أفضل تعويض لفرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الزمالك.