شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على مائدة لجنة لبيب تحتاج للحسم فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطمح اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى ترتيب أوضاع البيت الأبيض مبكرا قبل انطلاق الموسم الجديد على صعيد كل الألعاب الجماعية بعد اتخاذ قرارات مهمة فى ترتيب صفوف اليد، ونرصد فى السطور التالية أبرز الملفات التى تسعى لجنة لبيب لإنهائها خلال المرحلة المقبلة..

تسابق لجنة حسين لبيب الزمن للتعاقد مع مدير فنى كفء لفريق كرة السلة بعد رحيل المدرب الأجنبى أوجستى بوش عن الفريق والأنباء عن توليه القيادة الفنية للأهلى، بعدما نجح مع الأبيض فى تحقيق السوبر والبطولة الأفريقية.

كما تسعى لجنة لبيب بقوة لتجديد عقود نجوم لكرة الطائرة المنتهية، بالاتفاق مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسن الحصرى ورئيس الجهاز الذى تم تعيينه مؤخرا لإدارة شئون اللعبة وهو عبد الحميد الوسيمى، فضلا عن الاستقرار عن الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق.

فيما تسعى لجنة حسين لبيب لتعويض الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن التدريبات منذ فترة بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، وإبرام صفقة سوبر لتعويض غياب الدولى التونسى.