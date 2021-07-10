شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج يخرج من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية لخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وغادر غرفة العناية المركزة لغرفة عادية بأحد المستشفيات على أن ينتقل لمستشفى جديد الاثنين المقبل لتحديد موعد العملية التى سيجريها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة بفريق الانتاج الحربى، أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما.

وقالت شهد فى تصريحات تليفزيونية، إن والدها دخل فى غيبوبة كبد تامة منذ يومين، ويحتاج إلى السفر للخارج لتلقى العلاج، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يعانى فيها من الدخول فى غيبوبة.

من جهته حرص اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، على زيارة خالد مهدى مدير الكرة بالفريق بالمستشفى برفقة اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى للاطمئنان على صحته .

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن وزارة الإنتاج الحربى تولى العاملين بها كافة أطر الرعاية الصحية ، وأن حالة الكابتن خالد مهدى مدير الكرة للفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى تتابع بشكل دورى من المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، لافتاً إلى أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى قد قامت بزيارة خالد مهدى بمركز دكتور ياسين عبد الغفار بمدينة نصر، كما قام اللواء اشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة نادى المصانع الحربية بزيارة " مهدى " للإطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقام المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب بالتواصل تليفونيا مع الكابتن خالد مهدى للإطمئنان على حالته الصحية مؤكداً له أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة " مهدى".