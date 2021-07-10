شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على رحيل الأنجولى أرى بابل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الاسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز والمقرر لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءاً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ومنح إيهاب جلال لاعبى الدراويش راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى بداية من غداً الاحد، ويرى جهاز الدراويش أن اللاعبين فى حاجة لأكبر وقت من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الفترة الماضية فى ظل تلاحم المباريات الذى عانى منه الفريق.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.