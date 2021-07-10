شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتمسك بعماد النحاس رغم ثنائية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو المقاولون العرب مناقشة فكرة التخلي عن عماد النحاس مدرب الفريق رغم تلقي هزيمتين متتاليتين من الطلائع ثم الأهلي في الدوري العام.

وتمسك المقاولون بالجهاز الفني بالكامل لقيادة الفريق خلال المباريات المتبقية، لخلق حالة من الاستقرار لدى اللاعبين تمكنهم من تجاوز مركزهم الحالي في الدوري.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عض مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني، لتجاوز الموقف الصعب الحالي للفريق، خاصة وأن اللاعبين لم يقصروا في مباراة الأهلي الماضية من وجهة نظره.

وتولى عماد النحاس الإدارة الفنية للمقاولون في 25 أكتوبر 2018، حيث نجح في إعادة هيبة ذئاب الجبل في جدول الدوري موسمين متتاليين ليضعهم في المركز الخامس في الموسم قبل الماضي، قبل أن يختل المركز الرابع في الموسم الماضي.

وقاد النحاس المقاولون في 91 مباراة بالدوري العام، حقق الفوز في 34 مباراة وتعادل في 26 لقاء أخر وخسر 31 مباراة.

ويعود اليوم السبت، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الخسارة من الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر في تمام السابعة مساءً استعداداً لبيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبلة في لقاء الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.