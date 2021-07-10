شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يستعيد جهود محمد طلعت قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق فى مواجهة الأهلى المقبلة بعد انتهاء عقوبته حيث غاب عن مباراة بيراميدز ، بعدما قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب بشكل سيىء طوال أحداث المباراة وأهدر فرص سهلة أمام المرمى مما دفع أحمد كشرى لإستبداله وهو الامر الذى لم يلقى رضا من اللاعب فبادر بالتشويح للجهاز الفنى الامر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.

استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، على خوض مباراة ودية مع طلائع الجيش فى الخامسة عصر الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الاحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وواصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى فى الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول فى الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطينى محمود وادى فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

ومن جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، أن بيراميدز أفلت من الهزيمة بخماسية فى المباراة التى جمعت الفريقين بالدورى، مضيفا أن فريقه أهدر عددا كبيرا من الفرصة المحققة لزيادة الغلة التهديفية.

قال كشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه أغلق جميع مفتايح اللعب فى بيراميدز وأبرزها رمضان صبحى وتراورى وغيرهم، وأنه كان الاحق بالفوز اليوم، مشددا على أن الأمل ما زال موجودا فى استمرار الإنتاج الحربى فى الدورى وعدم الهبوط للقسم الثانى، موضحا فى نفس الوقت أن فريقه يحقق نتائج جيدة فى الفترة الأخيرة رغم أنه يلعب وعليه ضغوط هائلة بسبب موقفه فى الجدول.