شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يرفعون شعار "فى البحر سمكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " الصيد يعلم الصبر".. من الأمثال الشائعة في المجتمع المصري، والتي لجأ إليها نجوم الكرة، عبر ممارسة هواية الصيد، للتخلص من الضغوط الكروية مع فرقهم، أو قضاء وقت ممتع بصحبة الأصدقاء والعائلة خلال الإجازات بين المواسم المتلاحمة، التي يقضون أغلبها في التنزه على الشواطئ المختلفة.

إذا ذكرت هواية صيد الأسماك يذكر دائماً عماد متعب نحم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، والذي اشتههر بعشقه للصيد حتى من قبل اعتزال الساحرة المستديرة، ومؤخراً انضم الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، لعشاق صيد السمك عندما نشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهو يمارس هواية "صيد الأسماك"، خلال تواجده فى الجونة.

أما سيد معوض ومحمد بركات نجما الأهلي السابقين فظهرا خلال مداعبتهما لسمكة ضخمة على هامش افتتاح مطعم الأسماك الخاص بهما، كما ظهر أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني في إحدى الصور ممسكاً بسمكتين كبيرتين على متن أحد القوارب، ونشر بدر بانون مدافع الأهلي، صورة له خلال قيامه بعملية الصيد.



بدر بانون



بركات ومعوض



عماد متعب (1)



عماد متعب (2)



كوكا



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)