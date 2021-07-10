شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعفى محمد الشناوي والونش من لقاح كورونا فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت اللجنة الأولمبية المصرية، الثنائى محمد الشناوى ومحمود الونش لاعبا الأهلى والزمالك والمنتخب الأولمبى حرية الحصول على لقاح كورونا قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد أو عدمه، وأوضح مسئولو اللجنة الأولمبية أن الحصول على اللقاح ليس إجباريا فى الأولمبياد.

وخضع الشناوى والونش للكشف الطبى مؤخرا تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى واللجنة الأولمبية المصرية، وأخطرت اللجنة الأولمبية اللاعبين بمنحهما الحرية فى الحصول على اللقاح من عدمه، خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أن الفيفا أبلغ اتحاد الكرة المصرى بأن كل المباريات فى أولمبياد طوكيو سيتم خلالها إجراء 5 تغييرات لكل فريق وليس 3 فقط.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أن القرار يفيد مصلحة المنتخب حيث سيمنح الفرصة لـ16 لاعبا للمشاركة فى كل مباراة وسيستفيد الجهاز الفنى من جميع اللاعبين الذين ضمهم لقائمة الأولمبياد.

ويناقش شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى طوكيو مبكراً، وعدم الانتظار حتى يوم 17 يوليو الجارى، لخوض مباراة ودية هناك قبل الأولمبياد، بجانب أن يتعود اللاعبون على الساعة البيولوجية نظرا لفارق التوقيت الكبير بين مصر واليابان.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم: في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.