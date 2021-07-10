كولومبيا تخطف برونزية كوبا أمريكا من بيرو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أحرز منتخب كولومبيا المركز الثالث في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل، بعدما تغلب على منتخب بيرو 3 / 2 (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في مباراة المركز الثالث.

ويدين منتخب كولومبيا بفضل كبير في الفوز للاعبه لويس دياز، لاعب بورتو البرتغالي، والذي سجل هدفين منهما هدف الفوز 3 / 2 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وافتتح يوشيمار يوتون التسجيل لمنتخب بيرو في الدقيقة 45، ثم أدرك منتخب كولومبيا التعادل بهدف سجله خوان كوادرادو في الدقيقة 49 .

بعدها تقدم منتخب كولومبيا بالهدف الأول للويس دياز في الدقيقة 66، ثم تعادل منتخب بيرو بهدف للاعب جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 82 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، لكن دياز لعب دور البطولة وخطف هدف الفوز لكولومبيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتختتم منافسات البطولة مساء اليوم السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينيتش) بإقامة المباراة النهائية بين المنتخب البرازيلي حامل اللقب ونظيره الأرجنتيني.