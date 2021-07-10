شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا الإثنين المقبل استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا يوم الإثنين المقبل في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد، بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي بتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات؛ بسبب الإيقاف، وهو ما يستدعى لاعبا وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وينطلق قرار ضياء السيد بالتدعيمات الجديدة، من إيمان إدارة النادي بالمشروع الذي يعده للسنوات المقبلة، بعدما منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تصعيد 6 منهم للفريق الأول، مما يعنى بناء فريق من أبناء النادي، يدر دخلا لسيراميكا، ويوفر في الوقت ذاته الكثير من الأموال التي تُنفَق على الصفقات.