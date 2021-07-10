شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "المخيف" يعيد أمجاد القميص رقم 10 فى الأهلى بـ 18 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ارتداء القميص رقم "10" تركة ثقيلة على اللاعبين الحاليين قبل أن يعيد محمد شريف مهاجم الاهلى أمجاد هذا القميص مجدداً، بعدما سبق وارتدوه لاعبين كبار لمعوا فى سمار الكرة المصرية وصنعوا أمجادًا بهذا القميص، حتى أطلق عليه اسم قميص العظماء بعدما ارتداه العديد من اللاعبين أصحاب المواهب الفذة في مختلف الأندية المصرية.

ارتدى قميص العظماء العديد من نجوم الكرة المصرية بشكل عام ونجوم الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى بشكل خاص، وهم اللاعبين الذين تسببوا في تسمية رقم 10 بـ"قميص العظماء".

ومن أبرز من ارتدى القميص رقم 10 بالأهلى محمود الخطيب ومن بعده عبد العزيز عبد الشافى ثم علاء ميهوب ثم وليد صلاح الدين ثم أحمد بلال ثم وائل رياض ثم عماد متعب، ومنذ اعتزال بيبو ظل قميص رقم 10 في قلعة الجزيرة بمثابة لعنة تضرب كل من يقترب منه، خاصة أن كل اللاعبين الذين حاولوا ارتداء القميص في السنوات الماضية رحلوا بشكل مخيب عن القلعة الحمراء.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء ليعيد أمجاد القميص رقم 10، خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 12 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافي الأهلي فى أفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 38 مباراة، من بينها 22 فى الدورى و12 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 18 هدفا، بواقع 12 فى الدورى و 5 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.