كولومبيا تحرز المركز الثالث في كوبا أمريكا بفوز قاتل على بيرو

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أحرز منتخب كولومبيا المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليا في البرازيل، بعد فوزه على منتخب بيرو بهدف قاتل.



وكانت المباراة تتجه نحو فوز كولومبيا، قبل أن تتمكن بيرو من التعادل 2-2 قبل النهاية بـ8 دقائق.

لكن كولومبيا خطفت هدفا قاتل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، لتفوز 3-2 وتتوج بالميدالية البرونزية لبطولة كوبا أمريكا 2021.

بدأت بيرو بالتسجيل في نهاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق يوشيمار يوتون، وعادلت كولومبيا النتيجة بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني عن طريق خوان كوادرادو.

وسجل لويس دياز هدفي كولومبيا الثاني في الدقيقة 66 والثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع, وكان بينهما هدف التعادل لبيرو عن طريق جيانلوكا لابادولا في الدقيقة 82.

ويقام نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 في وقت لاحق، فجر الأحد، بين البرازيل والأرجنتين.

وتعد هذه المرة الخامسة في التاريخ، التي يحسم فيها منتخب كولومبيا المركز الثالث، والأولى منذ 2016.