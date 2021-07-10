تفاصيل صفقة انضمام لاعب النجوم للأهلي.. وإعلان الصفقة عقب نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد لاعب فريق نجوم المستقبل المعار لنادي إنبي، عن إنهاء اللاعب جلسة تصوير داخل النادي الأهلي، تمهيدًا للاعلان عن انضمامه بشكل رسمي للقلعة الحمراء بدءا من الموسم الجديد، حيث سيتواجد رفقة المارد الأحمر لمدة 5 سنوات مقبلة.

وكشف المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»، عن تفاصيل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء، والذي كلف خزينة النادي 15 مليون جنيهـ بجانب 3 مليون جنيه أخرى ولكن بشروط، حيث سيحصل النجوم على مليون جنيه في حال شارك في 20 مباراة بالدوري ومثلها في حال حصد دوري أبطال إفريقيا، ومثلها في حال انضم للمنتخب المصري، مشددًا على أن اللاعب كان لديه عرضًا من بيراميدز بقيمة عقد 25 مليون جنيه فيما تلقى عرضًا من نادي سيلتيك الاستكلندي، ولكن اللاعب استقر على الانضمام للنادي الأهلي.

كريم فؤاد يتنازل عن 3 مليون جنيه لنجوم المستقبل

فيما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته لنادي النجوم والتي قدرت بـ3 مليون جنيه، من أجل تسهيل مفاوضات الأهلي لضمه والرحيل إليه بدءا من الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي حرص على التعاقد مع كريم فؤاد كونه أحد المواهب الشابة في الدوري المصري، والذي ينتظرها مستقبل كبير سواء بالدوري أو رفقة المنتخب المصري.

كريم فؤاد

بينما أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم في تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «هناك بعض النقاط التي ننتظر حسمها مع الأهلي من أجل إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي، ولكننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات».

موعد الإعلان الرسمي للصفقة

وأضاف: «الأهلي يستعد الآن لخوض نهائي أفريقيا وهو ليس وقتا مناسبا للحديث عن الصفقة، لذلك تركنا للأهلي أن يختار الوقت الذي يناسبه للإعلان الرسمي».

وشارك كريم فؤاد مع إنبي في 23 مباراة هذا الموسم نجح من خلالهم في صناعة 5 أهداف، فيما خاض الموسم الماضي 26 مباراة ونجح من خلاله في صناعة هدف وحيد.