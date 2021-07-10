موعد مباراة الأهلي والمقاصة.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مصر المقاصة، نظيره الأهلي، في الخامسة مساء غدا الأحد، على ستاد الجيش السويس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على المقاولون بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني بـ48 نقطة، بعدما لعب 22 لقاء، فيما يحتل المقاصة المركز التاسع بـ37 نقطة من 27 مواجهة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

يغيب عن الأهلي علي لطفي ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة.

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة المقاولون.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج، السولية، محمد مجدي أفشه

الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .