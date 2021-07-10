شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لأحمد الشناوى للتأكد من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة أخرى على الركبة للتأكد من إصابته، حيث أوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها الحارس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي بالدوري.

وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي، ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد الشناوى لأشعة دقيقة للتأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.

وتعادل بيراميدز بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.