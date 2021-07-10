شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لأحمد الشناوى للتأكد من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة أخرى على الركبة للتأكد من إصابته، حيث أوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها الحارس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي بالدوري.
وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي، ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتعادل بيراميدز بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .