شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد أمام البرازيل فى دورة ألمانيا الدولية استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، منتخب مصر لكرة اليد الأول نظيره البرازيلى، فى إطار أولى مواجهاته فى بطولة ألمانيا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

وتوجه منتخب اليد من فرنسا إلى ألمانيا أمس الجمعة بعد إنهاء معسكره وملاقاة المنتخب الفرنسى وديا.

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الفرنسى بنتيجة 30/31، برمية جزائية فى الثانية الأخيرة، فى إطار معسكر فرنسا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد فى دورة ألمانيا مع صاحب الأرض غدا الأحد.

وخاض المنتخب معسكر فرنسا بعد احتلاله المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى خاضها قبل السفر لفرنسا، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.