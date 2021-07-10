كولومبيا تفوز على بيرو وتحقق المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):

حقق منتخب كولومبيا المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم السبت، على ستاد (ماني جاريشا) الوطني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل، والتي ستختم فعاليتها غدا الأحد.

تقدم منتخب بيرو في الدقيقة (45) عن طريق يوشيمار يوتون، ونجحت كولومبيا في التعادل عن طريق خوان كوادرادو بالدقيقة(49)، وسجل لويس دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة (66)،ونجح اللاعب جيانلوكا لابادولا في أدراك التعادل لبيرو في الدقيقة (82)، وأحرز لويس دياز الهدف الثالث لكولومبيا والثاني له في المباراة بالدقيقة (94) ليتوج المنتخب الكولومبي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بالبطولة.

وتختم البطولة، فجر غد الأحد، بالمباراة النهائية التي ستجمع الأرجنتين مع البرازيل على ملعب (ماراكانا).

وأقصت الأرجنتين كولومبيا في الدور نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، فيما عبرت البرازيل إلى النهائي بالفوز على بيرو بهدف نظيف.

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