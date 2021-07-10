موعد مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة ايطاليا وانجلترا مع القنوات الناقلة والمعلق في نهائي بطولة يورو 2020، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وبحضور جماهيري كبير، بعدما رفعت الحكومة البريطانية القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

ويحين موعد مباراة ايطاليا وانجلترا، يوم الأحد 11 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، بالإضافة إلى أكثر من 30 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.

الطريق إلى النهائي

شق منتخب انجلترا طريقه إلى نهائي بطولة يورو 2020، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة التي كانت تضم كل من كرواتيا، التشيك، واسكتلندا، برصيد 7 نقاط، وسجل هدفين فقط، ولم تستقبل شباكه أي هدف.

وفي ثمن النهائي انتصر المنتخب الإنجليزي على ألمانيا بنتيجة (2-0)، واكتسح منتخب اوكرانيا بنتيجة (4-0) في دور الثمانية، قبل أن يتخطى الأسود الثلاثة عقبة الدنمارك في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، بعد التمديد للأشواط الإضافية.

في المقابل، سلك منتخب ايطاليا طريقه إلى النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، التي كانت تضم كل من تركيا، سويسرا، وويلز، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وأحرز لاعبوه 7 أهداف، ولم تهتز شباكه ولا مرة.

وفاز المنتخب الايطالي على نظيره النمساوي بنتيجة (2-1) في دور الـ16، بعد التمديد للأشواط الإضافية، كما اطاح بمنتخب بلجيكا من دور ربع النهائي بنتيجة (2-1) ايضًا، وتجاوز الآزوري منتخب اسبانيا في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

حكم مباراة ايطاليا وانجلترا

يُدير مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020، الحكم الهولندي المليونير بيورن كويبرس، الذي بدأ التحكيم في الدوري الهولندي عام 2005، وحصل على الشارة الدولية في 2006.

واشتهر كويبرس كونه أغنى حكم كرة قدم في العالم، وذلك بعدما بلغت ثروته عام 2016 حوالي 11.5 مليون جنيه إسترليني، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأدار كويبرس 3 مباريات فقط في يورو 2020، اثنين في دور المجموعات، الدنمارك ضد بلجيكا، وإسبانيا أمام سلوفاكيا، واستخدم في المباراتين البطاقة الصفراء 8 مرات، 4 في كل لقاء.

وكانت آخر مواجهة يتولى إدارتها في ربع النهائي بين التشيك ضد الدنمارك وأشهر فيها بطاقتين صفراوين، ولم يستخدم البطاقة الحمراء ولا مرة في المباريات الثلاث، واحتسب ضربة جزاء واحدة.

وسيعاون الحكم صاحب الـ48 عامًا في نهائي أمم أوروبا، مواطنوه ساندر فان رويكيل وإيروين زينسترا، فيما سيكون الحكم الرابع، الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي.

وسيتولى الحكم الألماني “باستين دانكيرت” مهمة الإشراف على تقنية الفيديو -الفار-، ويعاونه كل من، بول فان بوكيل، كريستيان جيتلمنت، وماركو فيرتز.

تاريخ مواجهات ايطاليا وانجلترا

شهد دفتر المواجهات المباشرة بين ايطاليا وانجلترا مباراتين فقط في بطولة أمم أوروبا، حيث اصطدما للمرة الأولى في دور المجموعات بنسخة 1980، وفاز الآزوري بهدفٍ دون مقابل سجله “ماركو تارديللي”.

أما المرة الثانية، فكانت في ربع نهائي نسخة 2012، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي (0-0)، وتأهلت ايطاليا إلى نصف النهائي بركلات الترجيح (4-2).

وبشكلٍ عام، تواجه ايطاليا وانجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، وذلك على الصعيد الرسمي والودي، ويتفوق الآزوري نسبيًا، بتحقيق الفوز 11 مرة، بينما حقق الأسود الثلاثة الانتصار في 8 مناسبات، وكان التعادل حاضرًا في مثلها.

وكانت معظم انتصارات منتخب انجلترا في المباريات الودية، حيث حقق الإنجليز الفوز على الطليان في مباراة رسمية واحدة وكانت على ملعب ويمبلي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978.

وتعود آخر مواجهة جمعت ايطاليا وانجلترا إلى عام 2018، حينما التقيا في مباراة ودية بملعب ويمبلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما كانت آخر مباراة رسمية في دور المجموعات بكأس العالم 2014، وفاز الآزوري بنتيجة (2-1).