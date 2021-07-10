شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى.. وكارتيرون يسلم تقريرا للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

كما أن إدارة الأبيض ترغب فى الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى واللاعبين فى المرحلة المقبلة، لرغبتهم فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وحصد اللقب فى ظل المنافسة القوية مع الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة حتى الآن.

على صعيد منفصل، تسعى إدارة الزمالك، للتحرك فى ملف الصفقات التى تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بها فى الموسم المقبل، وفقًا للتقرير الذى سيعرضه الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى يضم الاحتياجات والبدائل المطلوبة، حيث يحرص المدرب الفرنسى على إعداد تقرير للإدارة بالصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق والبدائل فى كل المراكز الخاصة بهم، وبذلك ستقوم الإدارة خلال الفترة المقبلة ببحث هذا الملف لبدء ملف المفاوضات لتوفير احتياجات الفريق فى الموسم المقبل، حيث يحرص المدرب الفرنسى على توفير لاعبين أساسيين مع الفريق مع وجود عدد من البدائل المناسبة لهم فى نفس المراكز.