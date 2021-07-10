شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية 7 أيام استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز والمقرر لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءاً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ومنح إيهاب جلال لاعبى الدراويش راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى بداية من غداً الاحد، ويرى جهاز الدراويش أن اللاعبين فى حاجة لأكبر وقت من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الفترة الماضية فى ظل تلاحم المباريات الذى عانى منه الفريق.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.