شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة أمام بيلاروسيا فى بطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، منتخب شابات الكرة الطائرة، بقيادة أحمد فتحى، نظيره البيلاروسي، فى إطار ثاني لقاءاته ببطولة العالم تحت 20 سنة المقامة فى بلجيكا وهولندا.

وتضم مجموعة مصر منتخبات "إيطاليا و بيلاروسيا و بولندا"، حيث انضم المنتخب البولندى إلى مجموعة الفراعنة بدلا من روسيا.

وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته أمس الجمعة.

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا، الأربعاء الماضي، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.

وأعلن أحمد فتحى، المدير الفنى للمنتخب، قائمة اللاعبات فى البطولة والتى تضم كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.