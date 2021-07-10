شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يرشح ثنائى سيراميكا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن كلا من شادى حسين ومحمد إبراهيم، نجمي الفريق، مرشحان للانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، موضحا أن شادى من اللاعبين المميزين خلفا وفنيا، ويمتاز بثبات كبير في المستوى، وأن محمد إبراهيم من أكثر اللاعبين التي تبذل مجهود بدنى في الملعب.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "محمد إبراهيم ميزته أنك تقدر تلاقيه في كل حته في الملعب بيخلق فرص لزملائه مميزة جدا وبيبذل مجهود بدنى كبير يكاد يكون أكثر اللاعبين قطعا للمسافات في الفريق".

وأضاف ضياء السيد: "سيراميكا لديها مواهب كبيرة لكن الفريق يحتاج لبدائل مميزة في كل مركز حتى يستطيع المنافسة في بطولة النفس الطويل كبطولة الدورى المصري".

ويقدم ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، فى الأيام القليلة المقبلة، تقريره الفني باحتياجات النادى من الصفقات الجديدة، وبعض الأسماء التى وضعها السيد على قائمة الراحلين هذا الموسم.

واتفقت إدارة سيراميكا مع ضياء السيد على تسليم التقرير الفنى الذى يرسم ملامح الفريق فى الموسم المقبل فى فترة التوقف التى يخوض خلالها المنتخب الأولمبي مباريات فى أولمبياد طوكيو نهاية الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني لسيراميكا بعض الأسماء التي يرغب فى تواجدها، على رأسها بديل أحمد ياسر ريان، الذي باتت عودته للأهلى بنهاية الموسم الجارى حتمية، كما يضع المدير الفني تدعيم خط الدفاع ضمن أولوياته.

ورحب السيد برحيل أي نجم يتلقى عرضا من أندية القمة في الدوري المصري ومنح إدارة سيراميكا الضوء الأخضر للتفاوض مع أي عروض تأتي للاعبي الفريق، في حين أوصى بمزيد من الاهتمام لقطاع الناشئين الذي أفرز عددا من المواهب المميزة، وكلل نجاح العمل عليه، بالوصول لنهائي كأس مصر للشباب التي خسرها الفريق أمام حرس الحدود.